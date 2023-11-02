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В Тяжине отметили 30-летие ансамбля казачьей песни «Чаровница»

Народный самодеятельный коллектив «Чаровница» был образован в 1993 году и является постоянным участником окружных, областных, региональных, Всероссийских и Международных конкурсов, фестивалей. Ансамблем казачьей песни руководит Сергей Александрович Каплунов.
В этот праздничный день самодеятельные артисты принимали поздравления в центре национальных культур – от администрации Тяжинского муниципального округа, управления культуры, центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности, от Совета ветеранов и благодарных земляков.
Для юбиляров прозвучали музыкальные подарки от участников ансамбля разных лет, а также от друзей коллектива – дуэта «Казачья удаль».

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
02/11/2023
Культура
Тяжин
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