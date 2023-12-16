В Тяжине отметили 90-летие со дня образования районного суда

Юбиляров поздравили глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров и председатель Совета народных депутатов Александр Иванович Сорокин. Представители коллектива отмечены заслуженными наградами. Поблагодарили в этот день и ветеранов, чьи имена вошли в историю Тяжинского районного суда.

С юбилеем коллег поздравили заместитель председателя Кемеровского областного суда Андрей Александрович Мартынов, заместитель начальника Управления Судебного департамента в Кемеровской области – Кузбассе Марина Сергеевна Лазарева, председатель второго судебного состава Кемеровского областного суда Екатерина Валерьевна Ярова, председатель Мариинского городского суда Марина Ивановна Луковская и председатель Тяжинского районного суда Евгения Александровна Яхонтова.

С музыкальными поздравлениями выступили солисты и коллективы художественной самодеятельности Дома культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский.