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В Тяжине отметили 90-летие со дня образования районного суда

Юбиляров поздравили глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров и председатель Совета народных депутатов Александр Иванович Сорокин. Представители коллектива отмечены заслуженными наградами. Поблагодарили в этот день и ветеранов, чьи имена вошли в историю Тяжинского районного суда.
С юбилеем коллег поздравили заместитель председателя Кемеровского областного суда Андрей Александрович Мартынов, заместитель начальника Управления Судебного департамента в Кемеровской области – Кузбассе Марина Сергеевна Лазарева, председатель второго судебного состава Кемеровского областного суда Екатерина Валерьевна Ярова, председатель Мариинского городского суда Марина Ивановна Луковская и председатель Тяжинского районного суда Евгения Александровна Яхонтова.
С музыкальными поздравлениями выступили солисты и коллективы художественной самодеятельности Дома культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский.

 

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kuzbassnews.ru
16/12/2023
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