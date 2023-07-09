В Тяжине побывал передвижной музей «Автобус Победы» из Амурской области

Передвижной музей «Автобус Победы» имени Героя Советского Союза Василия Александровича Павлова, с экспонатами времен Великой Отечественной войны отправился из Амурской области в многокилометровое путешествие до Волгограда в рамках проекта «ZOV», при поддержке администрация города Благовещенска.

В поселке Тяжинский на площади Победы состоялся митинг и возложение цветов к мемориалу воинов-земляков, отдавших жизнь за свободу и независимость Родины на фронтах Великой Отечественной войны.

С приветственным словом к присутствующим обратился руководитель военно-патриотического клуба «МотоПатриот» и президент отделения мотоклуба «Ночные волки» в Благовещенске Василий Семенов. Он рассказал, что собирать военные экспонаты начал еще подростком. Позже возникла идея создать музей своего дедушки, Героя Советского Союза Василия Павлова. При этом главная задача – популяризация событий Второй мировой войны, сохранение и передача исторической памяти потомкам.

Василий Александрович Павлов в сентябре 1941 года был призван в Красную Армию. С ноября 1942 года - в действующей армии. Воевал на Юго-Западном, Степном и 3-м Украинском фронтах, участвовал в освобождении Украины. Отличился при форсировании Днепра. 29 сентября 1943 года полк, в котором служил Павлов, вышел к реке. 30 сентября отделение противотанковых ружей старшего сержанта Павлова в числе первых переправилось на правый берег в районе села Мишурин Рог (Верхнеднепровский район Днепропетровской области). Павлов выдвинулся на прибрежную высоту, ручными гранатами уничтожил вражеский пулемет и на его место установил свое ПТР. Стрелковые роты переправились на правый берег и захватили первые траншеи врага.

В боях за удержание и расширение плацдарма с 30 сентября по 5 октября отделение гвардии старшего сержанта Павлова отразило 8 контратак танков и пехоты противника, при этом уничтожило три танка, штабную автомашину и самоходное орудие. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 года за образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками гвардии младшему лейтенанту Василию Александровичу Павлову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В апреле 1944 года он был тяжело ранен. В боевых действиях больше не участвовал. В 1947 году был демобилизован.