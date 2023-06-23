В Тяжине продолжается строительство 32-квартирного жилого дома

Глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров, представители Министерства строительства Кузбасса и прокуратуры проинспектировали стройплощадку по улице Луговая, 46 Б. Выяснялись причины отставания работ от плановых показателей.

Строительство многоквартирного четырехэтажного дома ведется с привлечением бюджетных средств в рамках федеральных и региональных жилищных программ, национального проекта «Жилье и городская среда».

Представитель подрядной организации ООО «ЖилРемСтрой» доложил о ходе работ. На сегодняшний день выполняются затирка стен, внутренние электромонтажные и отделочные работы, а также обустройство фасада.

Квартиры в новостройке будут предоставлены детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, гражданам, лишившимся жилого помещения в результате чрезвычайной ситуации в связи с пожаром, произошедшим на территории округа 7 мая 2022 года. Также новоселами станут граждане из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

Планируемый срок сдачи многоквартирного дома – третий квартал 2023 года.