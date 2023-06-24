В Тяжине прошел квест «Слагаемые счастья»

Познакомившись с правилами маршрута, студенты Тяжинского агропромышленного техникума приступили к выполнению заданий. На станции «Мудрость счастья» ребята не только вспомнили и составили пословицы и поговорки о счастье, но и объяснили их смысл.

На спортивной станции «Поляна счастливых затей» в ходе подвижных игр «Многоножка», «Поезд», «Котел» студенты действовали слаженно, поддерживали и выручали друга в трудную минуту.

Участники квеста азартно выполняли творческие задания, где необходимо было нарисовать свое счастье цветными мелками на асфальте и снять счастье на фотокамеру и предоставить фото.

На станции «Хобби – это счастье» ребята увидели как простые, порой ненужные вещи в руках умелого мастера превращаются в яркие поделки, и в технике оригами изготовили своих «журавликов счастья».

В финале игры ребята оформили счастливую молодежную книгу «Я знаю, что такое счастье. Счастье -…» .

Квест «Слагаемые счастья», проведенный специалистами Тяжинской библиотеки имени Николая Ивановича Масалова, состоялся рамках Недели жизни.