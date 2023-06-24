Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Тяжине прошел квест «Слагаемые счастья»

Познакомившись с правилами маршрута, студенты Тяжинского агропромышленного техникума приступили к выполнению заданий. На станции «Мудрость счастья» ребята не только вспомнили и составили пословицы и поговорки о счастье, но и объяснили их смысл.
На спортивной станции «Поляна счастливых затей» в ходе подвижных игр «Многоножка», «Поезд», «Котел» студенты действовали слаженно, поддерживали и выручали друга в трудную минуту.
Участники квеста азартно выполняли творческие задания, где необходимо было нарисовать свое счастье цветными мелками на асфальте и снять счастье на фотокамеру и предоставить фото.
На станции «Хобби – это счастье» ребята увидели как простые, порой ненужные вещи в руках умелого мастера превращаются в яркие поделки, и в технике оригами изготовили своих «журавликов счастья».
В финале игры ребята оформили счастливую молодежную книгу «Я знаю, что такое счастье. Счастье -…» .
Квест «Слагаемые счастья», проведенный специалистами Тяжинской библиотеки имени Николая Ивановича Масалова, состоялся рамках Недели жизни.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
24/06/2023
Культура
Тяжин
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus