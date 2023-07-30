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В Тяжине прошел квиз «Экологический ринг - прошлое, настоящее и будущее»

Воспитанники детского сада № 3 «Золотой Ключик» рассуждали, как и чем они могут помочь в охране окружающей среды и экономии энергоресурсов.
Для ребятишек самым интересным эпизодом экологического квиза стало знакомство с такими профессиями как «электрик», «сантехник», «эколог». Дети «заряжали энергией» фонарик и устраняли протечку водопроводной трубы. Знакомясь с работой эколога, ребята с помощью природных реагентов проверяли питьевую воду на наличие вредной примеси. Также дети научились безопасному обращению с бытовыми электроприборами.
Квиз состоялся в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии «#ВместеЯрче-2023».

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Тяжин
kuzbassnews.ru
30/07/2023
Культура
Образование
Тяжин
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