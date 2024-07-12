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В Тяжине прошел народный праздник – День косоворотки

Дата празднования была выбрана не случайно. В день апостолов Петра и Павла в русских семьях родители дарили сыновьям новые косоворотки, отмечая тем самым их вступление в пору взросления и приобщения к полноценному крестьянскому труду. Эти рубахи одевались именно в сенокосную пору.
На территории парка центра национальных культур – филиала Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности для гостей праздника была подготовлена яркая и насыщенная творческая программа с участием фольклорных коллективов Тяжинского округа. Состоялись дефиле в национальных русских одеждах и театрализованное представление обряда «Дарение косоворотки сыну».
Также действовали различные локации: гончарная мастерская, аттракцион старинных хороводов, мастерские по раскрою и пошиву рубахи-косоворотки, по изготовлению кукол-оберегов. Также была организована фотозона с исконно русским пейзажем и атрибутами старины. Посетителей локации «Квасная заправка» угощали старинными русскими безалкогольными напитками.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
12/07/2024
Культура
Тяжин
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