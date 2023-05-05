Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Тяжине прошел окружной фестиваль молодежного творчества «Эхо войны»

В фестивале, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, выступили учащиеся школ округа и детской школы искусств № 31, студенты Тяжинского агропромышленного техникума, воспитанники Тяжинского центра дополнительного образования, участники художественной самодеятельности Новоподзорновского и Листвянского сельских Домов культуры, Итатского ГДК, Дома культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский, и работающая молодежь поселка.
Юноши и девушки представили номера в разных жанрах искусства: вокал, хореография и художественное слово. Участники фестиваля награждены Благодарственными письмами отдела молодежной политики, спорта и туризма администрации Тяжинского муниципального округа. Ведущими фестиваля были учащиеся Тяжинской средней школы № 1 Елизавета Буренкова и Богдан Барсуков.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
05/05/2023
Культура
Тяжин

1200*628
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus