В Тяжине прошел окружной фестиваль молодежного творчества «Эхо войны»

В фестивале, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, выступили учащиеся школ округа и детской школы искусств № 31, студенты Тяжинского агропромышленного техникума, воспитанники Тяжинского центра дополнительного образования, участники художественной самодеятельности Новоподзорновского и Листвянского сельских Домов культуры, Итатского ГДК, Дома культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский, и работающая молодежь поселка.

Юноши и девушки представили номера в разных жанрах искусства: вокал, хореография и художественное слово. Участники фестиваля награждены Благодарственными письмами отдела молодежной политики, спорта и туризма администрации Тяжинского муниципального округа. Ведущими фестиваля были учащиеся Тяжинской средней школы № 1 Елизавета Буренкова и Богдан Барсуков.