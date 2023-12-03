В Тяжине прошел открытый турнир по мини-волею, посвященный Дню инвалидов

В соревнованиях среди представителей старшего поколения, приняли участие не только тяжинцы, но и гости из Яйского округа.

В спортзале Тяжинского агропромышленного техникума за победу поборолись шесть волейбольных команд. По итогам соревнований кубок победителей завоевала команда «Феникс» (Яйский округ). Второе место заняла команда «Юлла» (Яйский округ). Третье место досталось команде «Крепкий орешек» (Тяжинский округ).

Призеры награждены почетными грамотами отдела молодежной политики, спорта и туризма администрации Тяжинского муниципального округа, а также памятными медалями.

Лучшими игроками турнира были признаны Людмила Дмитриенко и Александр Щучкин. Они отмечены почетными грамотами отдела молодежной политики, спорта и туризма и памятными статуэтками.