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В Тяжине прошел урок из цикла «Таланты земли Тяжинской»

Работники историко-краеведческого музея рассказали учащимся старших классов Листвянской средней школы о жизненном и творческом пути педагога, заслуженного работника культуры РСФСР, почетного гражданина Тяжинского округа Юрия Дмитриевича Черняева. Ребята познакомились с материалами из музейного фонда.
Преподаватели и учащиеся Тяжинской ДШИ № 31 представили школьникам некоторые произведения из песенного творчества Юрия Дмитриевича Черняева. В исполнении старшего хора детской школы искусств «Волна» (руководитель Лариса Ивановна Титова) прозвучали песни «Наш край» и «Моя Россия». Вокальный дуэт «Классика» (Татьяна Владимировна Астраханцева и Ольга Петровна Иванова, концертмейстер Борислав Петрович Сумин, звукорежиссер Максим Викторович Безручко) исполнил песни «Вальс при свечах» и «Снегопад».

Культура
Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
21/11/2023
Культура
Образование
Тяжин
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