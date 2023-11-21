В Тяжине прошел урок из цикла «Таланты земли Тяжинской»

Работники историко-краеведческого музея рассказали учащимся старших классов Листвянской средней школы о жизненном и творческом пути педагога, заслуженного работника культуры РСФСР, почетного гражданина Тяжинского округа Юрия Дмитриевича Черняева. Ребята познакомились с материалами из музейного фонда.

Преподаватели и учащиеся Тяжинской ДШИ № 31 представили школьникам некоторые произведения из песенного творчества Юрия Дмитриевича Черняева. В исполнении старшего хора детской школы искусств «Волна» (руководитель Лариса Ивановна Титова) прозвучали песни «Наш край» и «Моя Россия». Вокальный дуэт «Классика» (Татьяна Владимировна Астраханцева и Ольга Петровна Иванова, концертмейстер Борислав Петрович Сумин, звукорежиссер Максим Викторович Безручко) исполнил песни «Вальс при свечах» и «Снегопад».