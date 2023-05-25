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В Тяжине прошел второй муниципальный этап Всекузбасского фестиваля-конкурса патриотической песни

В фестивале приняли участие 20 коллективов и 6 отдельных исполнителей, в общем количестве более 130 человек. В исполнении участников художественной самодеятельности учреждений культуры, детских садов, школьных и вокальных коллективов, фольклорных ансамблей, самодеятельных коллективов и отдельных исполнителей прозвучали песни в номинациях «Лучшая песня о России», «Лучшая песня о Кузбассе», «Самое дружное и выразительное исполнение», «Тебе, Донбасс, посвящается», «Лучшая авторская песня», «Лучшая военно-патриотическая песня».
В ходе фестиваля-конкурса работало квалифицированное жюри, по решению которого отобраны лучшие номера художественных коллективов и отдельных исполнителей для участия в заключительном концерте на центральной площади поселка Тяжинский.
Фестиваль-конкурс «#ПесниZаРодину» проводится в целях популяризации патриотической песни, героического прошлого российского народа, пропаганды его боевых и трудовых традиций, предоставления творческим людям разных возрастных категорий возможности выразить свою любовь к Родине и ее истории.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
25/05/2023
Культура
Тяжин

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