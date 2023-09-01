В Тяжине прошла акция «Соблюдаешь правила – поступаешь правильно!»

На оживленную улицу Ленина вышли специалисты отдела молодежной политики, спорта и туризма администрации Тяжинского муниципального округа, сотрудники ОГИБДД, ПДН Отделения МВД по Тяжинскому муниципальному округу и волонтеры-молодогвардейцы.

Акция адресована всем участникам дорожного движения. Главная ее цель – привлечь внимание к проблеме дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, велосипедистов и детей-пассажиров. Акция проведена в рамках профилактического мероприятия «Внимание – дети!».