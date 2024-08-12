В Тяжине прошла квиз-викторина «Здоровое поколение!»

На народной поляне у Дома культуры «Юбилейный» участники отвечали на вопросы в пяти познавательных раундах – «Разминка», «Продолжи пословицу», «РебуснЯ», «Парень танцевач», «Перепой мелодию». По итогам игры, наибольшее количество баллов заработала команда «Купаты». Ребята получили сладкий приз.

Создать уютную, дружескую атмосферу, работникам культуры помогали любители вокального искусства – Александр Елин и Виктор Фукс. Мужчины исполняли под гитару как широко известные музыкальные композиции, так и песни собственного сочинения.

Квиз-викторина состоялась в рамках творческого молодежного проекта «Свободный микроФОН».