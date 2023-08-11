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В Тяжине прошла мини-ярмарка вакансий

Участников ярмарки вакансий ознакомили с услугами, предоставляемыми центром занятости населения Тяжинского округа, с имеющимися на данный момент вакансиями и вариантами работы вахтовым методом.
Работодателем, ООО «Усть-Сертинское» (Чебулинский округ) были предложены различные вакансии. Это водитель автомобиля, водитель автобуса, диспетчер, весовщик, рабочий зерносклада, сушильщик, электрослесарь и другие.
В мини-ярмарке вакансий приняли участие 28 безработных граждан. Семь из них были приглашены для трудоустройства.

Экономика
Верх-Чебула
Тяжин
kuzbassnews.ru
11/08/2023
Экономика
Верх-Чебула
Тяжин

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