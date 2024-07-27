В Тяжине прошла познавательная программа «Игрушки старины»

В центре национальных культур воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних узнали, что в старину игрушки изготавливали из всего, что было под рукой – глины, соломы, дерева, ткани.

Игрушки подготавливали детей к взрослой жизни. Девочки учились умению вести хозяйство, мальчики с малых лет стремились стать тружениками и защитниками. Были и другие игрушки, такие как куклы-обереги. Согласно народным поверьям, они сохраняли здоровье и оберегали семью от бед. Вспомнили также и о матрешке, игрушке, которая является неофициальным символом России.

Затем дети приняли участие в мастер-классе по изготовлению игрушки. Каждый из ребят своими руками создал яркую и оригинальную поделку.