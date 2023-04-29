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В Тяжине прошла праздничная концертная программа «В стране Вообразилии»

Посвящается она 30-летию студии детской эстрадной песни «Алиса» Тяжинской детской школы искусств № 31. У истоков творческого проекта стояли Валерий Александрович Каплунов, Евгений Афанасьевич и Ольга Павловна Загорские.
В Доме культуры «Юбилейный» участники программы с первых минут увлекли зрителей в стремительный поток фантазии и воображения. Яркие, красочные номера в исполнении вокальных ансамблей «Очаровашки», «Радуга», «Супер-детки» и «Капитошка» приглашали собравшихся окунуться в мир детства.
Солисты студии, учащиеся отделения эстрадного пения дарили зрителям сказочные и фантастические сюжеты. Украшением концерта стало выступление выпускников студии «Алиса» – Ольги Кузнецовой со своим творческим коллективом студией эстрадной песни «Квинта» ДК «Юбилейный», Юлии Овчинниковой и Марии Дорофеевской, которые приготовили к юбилею свои творческие подарки. Выступление танцевальных коллективов «Созвездие» (руководитель Ольга Еременко) и «Эдельвейс» (руководитель Надежда Богданова) не оставило в зале равнодушных. Вели творческую программу Алена Номаль (в образе маленькой Алисы) и Алексей Васильевич Суханов.
В фойе были оформлены фотозоны для зрителей и участников программы. Программу подготовили руководитель студии, заведующая отделением эстрадного пения ДШИ № 31 Татьяна Владимировна Астраханцева, педагоги школы Максим Викторович Безручко, Константин Николаевич Петров, Надежда Айдаровна Богданова, Алексей Васильевич Суханов.
В финале праздничного концерта преподаватели и учащиеся отделения эстрадного пения были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами главы Тяжинского муниципального округа. Директор ДШИ № 31 Татьяна Владимировна Астраханцева вручила учащимся и преподавателям школы искусств памятные подарки.
Завершилась концертная программа юбилейного концерта символическим вокальным произведением «Здесь зажигаются звезды!».

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
29/04/2023
Культура
Тяжин
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