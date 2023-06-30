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В Тяжине прошла профориентационная консультация, посвященная Дню молодежи

В рамках групповой консультации 28 школьников познакомились с видео-презентацией «Новые времена – новые профессии», а также посмотрели фильм «Выбор профессии – выбор судьбы».
Консультация была организована в форме группового обсуждения, где участники могли задавать вопросы и обсуждать свои мысли и идеи. Инспектор окружного центра занятости населения помог подросткам разобраться, какие профессии могут быть наиболее подходящими для них, и какие навыки и качества нужны для успешной карьеры в выбранной области.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
30/06/2023
Образование
Тяжин
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