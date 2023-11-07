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В Тяжине прошла творческая встреча «Палитра талантов»

В рамках реализации программы «Пушкинская карта», для студентов Тяжинского агропромышленного техникума ее организовали специалисты Тяжинской библиотеки имени Н. И. Масалова.
Открыл встречу стихами собственного сочинения, наполненными любовью к родному краю и людям, самобытный поэт Алексей Васильевич Суханов. Талантливый фотограф Ольга Коптелова представила зрителям уникальную фотовыставку своих работ и поделилась профессиональными секретами. Самобытный художник Стася Ивановна Нейкшина рассказала об особенностях создания пейзажных зарисовок на примере своих картин.
Продолжили творческую встречу люди, увлеченные декоративно-прикладным искусством. Мастер резьбы по дереву Владимир Николаевич Шелковников представил выставку «Деревянные кружева» и передал в дар библиотеке одну из своих работ, посвящённую Герою Кузбасса Николаю Ивановичу Масалову. Нарине Варданян рассказала о своем увлечении вязанием кукол и мягких игрушек.
Для гостей прозвучали русские народные песни в исполнении Елизаветы Гацевич и Татьяны Калентьевой. Также участники встречи разгадывали ребусы и приняли участие в играх «Музыкальная шляпа», «Составь слово».

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
07/11/2023
Культура
Тяжин
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