В Тяжине прошла творческая встреча с российским актером Ярославом Жалниным

В Доме культуры «Юбилейный» собрались школьники, студенты Тяжинского агропромышленного техникума, представители общественных организаций и ветераны. Творческая встреча с выпускником актерского факультета ВГИКа, актером, сценаристом и продюсером Ярославом Жалниным организована в рамках проходящего в Кузбассе II международного фестиваля Юрия Гагарина.

Общаясь с тяжинцами, Ярослав поделился впечатлениями о съемках в художественном фильме «Гагарин. Первый в космосе». Исполнитель главной роли Юрия Гагарина также рассказал о своем пути в кинематограф, ответил на вопросы собравшихся.