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В Тяжине прошла творческая встреча с российским актером Ярославом Жалниным

В Доме культуры «Юбилейный» собрались школьники, студенты Тяжинского агропромышленного техникума, представители общественных организаций и ветераны. Творческая встреча с выпускником актерского факультета ВГИКа, актером, сценаристом и продюсером Ярославом Жалниным организована в рамках проходящего в Кузбассе II международного фестиваля Юрия Гагарина.
Общаясь с тяжинцами, Ярослав поделился впечатлениями о съемках в художественном фильме «Гагарин. Первый в космосе». Исполнитель главной роли Юрия Гагарина также рассказал о своем пути в кинематограф, ответил на вопросы собравшихся.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
15/04/2023
Культура
Тяжин
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