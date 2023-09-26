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В Тяжине прошла выставка-ярмарка

Для самозанятых мастеров это еще одна возможность представить свою продукцию: сувениры, предметы интерьера, украшения и многое другое. Выставка-ярмарка была развернута в фойе управления социальной защиты населения администрации Тяжинского муниципального округа.
Воспользовавшись социальным контрактом, Дмитрий Васильевич Сиников в 2022 году открыл мастерскую по изготовлению изделий из дерева, фанеры и пластика. На полученные деньги Дмитрий не только оборудовал мастерскую, но и приобрел лазерный станок с числовым программным управлением. Мастер изготавливает шкатулки, фоторамки, декоративные ящики, деревянные игрушки.

Общество
Экономика
Тяжин
kuzbassnews.ru
26/09/2023
Общество
Экономика
Тяжин

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