В Тяжине прошла выставка-ярмарка

Для самозанятых мастеров это еще одна возможность представить свою продукцию: сувениры, предметы интерьера, украшения и многое другое. Выставка-ярмарка была развернута в фойе управления социальной защиты населения администрации Тяжинского муниципального округа.

Воспользовавшись социальным контрактом, Дмитрий Васильевич Сиников в 2022 году открыл мастерскую по изготовлению изделий из дерева, фанеры и пластика. На полученные деньги Дмитрий не только оборудовал мастерскую, но и приобрел лазерный станок с числовым программным управлением. Мастер изготавливает шкатулки, фоторамки, декоративные ящики, деревянные игрушки.