В Тяжине прошли информационные минутки, посвященные Международному дню детского телефона доверия

Педагог-психолог Анна Владимировна Рябова познакомила студентов Тяжинского агропромышленного техникума с историей создания детского телефона доверия. Затем вместе с ребятами разобрали основные принципы работы телефона доверия – это конфиденциальность, анонимность, круглосуточная доступность, безопасность.

Позвонив на единый всероссийский номер детского телефона доверия 88002000122, ребята смогли убедиться, что на том конце провода обязательно ответит живой человек. Студенты поздравили консультантов с их профессиональным праздником и в ответ получили теплые слова.