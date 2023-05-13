В Тяжине прошли торжественные проводы призывников в армию «Завтра в строй»

В Доме культуры «Юбилейный» к двадцати призывникам с напутственными словами обратились глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров, военный комиссар Тяжинского и Тисульского районов Кемеровской области – Кузбасса Николай Николаевич Николаенко, член президиума Тяжинского районного отделения «Союз женщин Кузбасса» Елена Ивановна Дурнова. Успешной службы ребятам пожелал ветеран Вооруженных Сил, участник боевых действий в Афганистане Сергей Иванович Щербаков.

На память новобранцам вручили пакеты с напутствием главы Тяжинского муниципального округа, наказ-памятку от окружного отделения «Союза женщин Кузбасса», сладкий подарок и канцелярский набор.

В рамках проведения торжественных проводов в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации 48 учащихся Тяжинской средней школы № 1 имени Н.И. Масалова, Тяжинских средних школ № 2 и № 3, Кубитетской основной школы, Тяжинского центра дополнительного образования и студентов Тяжинского агропромышленного техникума были приняты в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия».

Элементы строевой подготовки и рукопашного боя продемонстрировали участники команды Тяжинского муниципального округа «Барс», победители всероссийской игры «Зарница-2022». Для всех собравшихся прозвучали музыкальные номера в исполнении солистов Дома культуры «Юбилейный».

По традиции призывники возложили цветы к памятнику воинов-интернационалистов и мемориалу воинов-земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны, побывали и храме Преображения Господня поселка Тяжинский, а также в музее на колесах, где познакомились с экспозицией «Прикосновение к подвигу».