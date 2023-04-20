В Тяжине прошло экологическое путешествие «Заповедные места Кузбасса»

По программе «Пушкинская карта» специалисты центральной окружной библиотеки имени Н. И. Масалова познакомили студентов Тяжинского агропромышленного техникума с заповедником федерального значения «Кузнецкий Алатау». Горная система заповедника занимает около одной трети территории Кемеровской области. Здесь развиты лыжный туризм, спелеотуризм, экстремальный сноубординг и водные сплавы.

Также студенты узнали, какие уникальные природные объекты Шорского национального парка привлекают внимание туристов. Это «Азасская» и «Адиаксинская» пещеры, каменная арка «Пьющий слон», водопад Сага, музей Тазгол. Петроглифы самого известного в Западной Сибири музея-заповедника «Томская писаница» желают увидеть многие.

В читальном зале библиотеки ребята увидели множество красочных фотографий неповторимой природы уникальных заповедных мест. Студенты поучаствовали в викторине «Животный и растительный мир заповедников». Многие ответы можно было найти в сборниках, представленных на выставке «Уникальные тропы». Желающие «расшифровали» письмена древних народов.