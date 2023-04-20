Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Тяжине прошло экологическое путешествие «Заповедные места Кузбасса»

По программе «Пушкинская карта» специалисты центральной окружной библиотеки имени Н. И. Масалова познакомили студентов Тяжинского агропромышленного техникума с заповедником федерального значения «Кузнецкий Алатау». Горная система заповедника занимает около одной трети территории Кемеровской области. Здесь развиты лыжный туризм, спелеотуризм, экстремальный сноубординг и водные сплавы.
Также студенты узнали, какие уникальные природные объекты Шорского национального парка привлекают внимание туристов. Это «Азасская» и «Адиаксинская» пещеры, каменная арка «Пьющий слон», водопад Сага, музей Тазгол. Петроглифы самого известного в Западной Сибири музея-заповедника «Томская писаница» желают увидеть многие.
В читальном зале библиотеки ребята увидели множество красочных фотографий неповторимой природы уникальных заповедных мест. Студенты поучаствовали в викторине «Животный и растительный мир заповедников». Многие ответы можно было найти в сборниках, представленных на выставке «Уникальные тропы». Желающие «расшифровали» письмена древних народов.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
20/04/2023
Культура
Тяжин
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus