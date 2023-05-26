Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Тяжине прошло торжественное собрание, посвященное Дню российского предпринимательства

С профессиональным праздником предпринимателей поздравили глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров, председатель Совета народных депутатов Александр Иванович Сорокин, председатель местного отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» по Тяжинскому округу Зинаида Михайловна Тюрина и настоятель храма Преображения Господня поселка Тяжинский, протоиерей Василий Страдомский.
Ряд предпринимателей муниципалитета были отмечены Почетными грамотами и благодарственными письмами. С музыкальными поздравлениями выступили солисты и коллективы художественной самодеятельности Дома культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
26/05/2023
Общество
Тяжин
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus