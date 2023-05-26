В Тяжине прошло торжественное собрание, посвященное Дню российского предпринимательства

С профессиональным праздником предпринимателей поздравили глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров, председатель Совета народных депутатов Александр Иванович Сорокин, председатель местного отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» по Тяжинскому округу Зинаида Михайловна Тюрина и настоятель храма Преображения Господня поселка Тяжинский, протоиерей Василий Страдомский.

Ряд предпринимателей муниципалитета были отмечены Почетными грамотами и благодарственными письмами. С музыкальными поздравлениями выступили солисты и коллективы художественной самодеятельности Дома культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский.