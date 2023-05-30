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В Тяжине прошло торжественное закрытие молодежного патриотического форума

Участники форума «Право выбора» собрались в Тяжинском агропромышленном техникуме. Представители местного отделения Российского движения детей и молодежи организовали для ребят квест-игру «Я люблю тебя, Россия!».
Программа форума была насыщенной. На протяжении четырех дней ребята активно участвовали в мероприятиях различных направлений. В ходе форума плодотворно поработали юные корреспонденты школьного ученического медиацентра «ШУМ» Тяжинской средней школы № 3.
Хорошо зарекомендовали себя участники отряда юных инспекторов движения «Час Пик» и творческого объединения «Аэлита» Тяжинского центра дополнительного образования под руководством Ирины Анатольевны Дюбиковой. За отличную работу ребята были награждены грамотами.
Организаторы выразили особую благодарность коллективу Тяжинского агропромышленного техникума, на базе которого прошло открытие и закрытие молодежного патриотического форума «Право выбора».

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
30/05/2023
Общество
Тяжин
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