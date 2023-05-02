В Тяжине школьники и студенты присоединились к Всероссийской акции «Прогулки по России»

На базе Тяжинского агропромышленного техникума представитель местного отделения Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» Антонина Анатольевна Меновщикова организовала для ребят интеллектуальный квест. В нем приняли участие три команды: Тяжинского агропромышленного техникума, Тяжинской средней школы № 1 имени Героя Кузбасса Н. И. Масалова и Тяжинской средней школы № 2.

Участников интеллектуального состязания в рамках Всероссийской акции «Прогулки по России» поприветствовал директор Тяжинского агропромышленного техникума Олег Алексеевич Белинский.

Не покидая актового зала техникума, ребята отправились в виртуальное путешествие по разным городам России. Студентов и школьников ждали 10 станций. Ребята решали ребусы, разгадывали шифры и выполняли различные задания. В конце игры ответили на вопрос: «Что получает в подарок каждый путешественник?».

По итогам конкурсных испытаний победу одержала команда Тяжинской СШ № 1 имени Героя Кузбасса Н. И. Масалова. На втором месте студенты Тяжинского агропромышленного техникума, и третье место досталось ребятам из Тяжинской СШ № 2.