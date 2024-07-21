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В Тяжине состоялась концертно-развлекательная программа «Мои года – мое богатство!»

В Доме культуры «Юбилейный» для представителей старшего поколения подготовили музыкальную викторину. Со сцены звучали любимые мелодии в исполнении народного самодеятельного коллектива, хора ветеранов имени Юрия Черняева (руководитель Наталья Анатольевна Чухрова).
Также свое творчество ветеранам труда подарили участники образцового самодеятельного коллектива, фольклорного ансамбля «Росинка» (руководитель Лидия Ивановна Жабина) и солистка народного самодеятельного коллектива, хора русской песни «Раздолье» Анна Кубракова (руководитель Л. И. Жабина).
Концертно-развлекательная программа «Мои года – мое богатство!» прошла в рамках празднования 100-летия Тяжинского района.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
21/07/2024
Культура
Тяжин
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