В Тяжине состоялась концертно-развлекательная программа «Мои года – мое богатство!»

В Доме культуры «Юбилейный» для представителей старшего поколения подготовили музыкальную викторину. Со сцены звучали любимые мелодии в исполнении народного самодеятельного коллектива, хора ветеранов имени Юрия Черняева (руководитель Наталья Анатольевна Чухрова).

Также свое творчество ветеранам труда подарили участники образцового самодеятельного коллектива, фольклорного ансамбля «Росинка» (руководитель Лидия Ивановна Жабина) и солистка народного самодеятельного коллектива, хора русской песни «Раздолье» Анна Кубракова (руководитель Л. И. Жабина).

Концертно-развлекательная программа «Мои года – мое богатство!» прошла в рамках празднования 100-летия Тяжинского района.