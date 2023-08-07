В Тяжине состоялась очередная встреча в рамках молодежного проекта «Свободный микроФОН»

На музыкальной площадке народной поляны Дома культуры «Юбилейный» свое творчество представили любители вокально-инструментального жанра. Учащийся Тяжинской средней школы № 3 Данил Поспелов, репертуар которого строится в основном на творчестве Виктора Цоя, группы «Король и шут» исполнил музыкальные композиции на электрогитаре.

Отличное настроение молодежной аудитории подарила Елизавета Гацевич в дуэте с Валерием Лобковым, исполнив популярные хиты 2000-х годов. Елизавета – участница народного самодеятельного коллектива хора русской песни «Раздолье», в этом году закончила 11 класс. Организаторы проекта надеются, что, будучи студенткой, она продолжит радовать тяжинскую молодежь своим вокальным творчеством.

В финале встречи прозвучали разножанровые танцевальные мелодии для всех возрастов. География молодежного проекта «Свободный микроФОН» расширяется. Так 13 августа в 20.30 состоится творческая встреча с Григорием Солдатовым, молодым автором и исполнителем из города Мариинска.