В Тяжине состоялась передача частицы Вечного огня с Мамаева кургана

Автопробег передвижного музея «Автобус Победы» имени Героя Советского Союза Василия Александровича Павлова, проходит в честь 80-летия Сталинградской битвы.

На площади Победы поселка Тяжинский состоялась торжественная передача участниками автопробега «ZOV» частицы Вечного огня с Мамаева кургана. На церемонии собрались жители округа, юнармейцы и участники Российского движения детей и молодежи «Движение Первых».

С приветственным словом к присутствующим обратились глава Тяжинского округа Виктор Ефремович Серебров, руководитель военно-патриотического клуба «МотоПатриот» и президент отделения мотоклуба «Ночные волки» в городе Благовещенске Василий Семенов.

Из рук В. Семенова глава муниципалитета получил факел со священным огнем и передал его юнармейцу из Тяжинской СШ № 3. Было совершено слияние с Вечным огнем у мемориала на площади Победы. Президент отделения мотоклуба «Ночные волки» также передал мешочек с землей, взятой с мест боев проходивших в период Сталинградской битвы, на Мамаевом кургане.

Участники мероприятия почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания. В. Е. Серебров вручил отделению «Ночные Волки Кузбасс» юбилейную медаль «100 лет со дня рождения Героя Кузбасса Н. И. Масалова». Все желающие могли побывать на экскурсии в музее «Автобус Победы».