В Тяжине состоялась премьера мюзикла «Где ты, лето?»

В постановке мюзикла композитора Валерия Бровко по текстам Олега Сердобольского были задействованы учащиеся и преподаватели отделения эстрадного пения Тяжинской детской школы искусств № 31. Премьерный показ прошел для воспитанников детских садов № 1 и № 8 посёлка Тяжинский.

Зрители окунулись в сказочную атмосферу и вместе с героями приняли участие в путешествии за летом. В пути главных героев мюзикла поджидали различные приключения и препятствия, с которыми они справились благодаря своей храбрости и дружбе. Юные вокалисты ярко и выразительно исполнили свои вокальные партии и показали свой высокий актерский талант. Каждый персонаж был в сценическом костюме своего героя. Декорации, специально для этой постановки были изготовлены коллективом преподавателей школы и дополняли атмосферу сказочного леса.

Мюзикл подготовили: преподаватель по вокалу Татьяна Владимировна Астраханцева, преподаватель актерского мастерства Алексей Васильевич Суханов, преподаватель ритмики Надежда Айдаровна Богданова, концертмейстер Борис Петрович Сумин, музыкальное оформление Максима Викторовича Безручко, художественное оформление Константина Николаевича Петрова.