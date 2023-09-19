В Тяжине состоялась встреча со сказкотерапевтом Литой Ли

Виталина (сокращенно Лита) Ли выросла и живет в Сибири. Окончив филологический факультет Красноярского государственного педагогического университета, работала в библиотеках и издательствах, связав свою жизнь с книгами.

Благодаря любви к сказкам, Лита углубилась именно в этот жанр. Ее сказки не простые, а терапевтические. Виталина знает, как сделать персонажей интересными, образы яркими, а сюжет запоминающимся.

Лита прошла несколько курсов повышения квалификации по сказкотерапии в Московском институте психоанализа, Институте психотерапии и клинической психологии и других учебных заведениях. Сказки Ли публиковались в журнале юнгианских психологов «Сказка и Миф».

В ее сказках – тундра, шаманы, белые медведи, медитативность и философия, и это приковывает внимание читателей к книжным страницам.

Встреча с Литой Ли состоялась в Тяжинской центральной окружной библиотеке имени Николая Ивановича Масалова в рамках Кузбасского фестиваля «Книжная площадь».