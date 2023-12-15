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В Тяжине состоялось итоговое заседание консультативного Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям

В его работе приняли участие глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров, председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального округа Александр Иванович Сорокин, члены консультативного совета, представители общественных организаций.
В ходе заседания, состоявшегося в Тяжинском агропромышленном техникуме, поговорили о мерах, направленных на профилактику межнациональных и межэтнических конфликтов. Обсудили мероприятия, способствующие воспитанию культуры межнационального общения и популяризации многонациональной культуры России.
По повестке дня выступили представители различных структур и учреждений округа. Кроме того, обсудили наиболее эффективные формы взаимодействия всех организаций по вопросам межнациональных и межрелигиозных отношений, подвели итоги за четвертый квартал текущего года и утвердили план работы Совета на 2024 год.
Итоговым моментом работы консультативного Совета стал хоровод дружбы народов, проведенный вместе со студентами Тяжинского агропромышленного техникума.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
15/12/2023
Общество
Тяжин

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