В Тяжине состоялся финал муниципального этапа Всекузбасского фестиваля-конкурса «ПесниZаРодину»

По традиции представители администрации округа, гости, работники учреждений социальной сферы и представители общественных организаций возложили цветы к мемориалу воинов-тяжинцев, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

На главной площади окружного центра земляков поприветствовал глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров. Для тяжинцев конкурс стал поистине народным, объединившим людей разных возрастов, профессий и национальностей, открывшим новых талантливых исполнителей и авторов песен. В финале конкурса прозвучало 22 патриотические композиции известных авторов, а также тяжинских композиторов и поэтов.

Свое музыкальное творчество жителям и гостям округа подарили финалисты двух отборочных этапов в возрасте от 5 до 83 лет. Всего было подано свыше 100 заявок, в проекте приняло участие более 45 коллективов, 20 исполнителей. Фестиваль объединил около 300 человек.

Среди участников конкурса – сотрудники учреждений здравоохранения, образования, торговли, сельского хозяйства, участники творческих коллективов культурно-досуговых объединений, детской школы искусств, ветераны. Для каждого из них участие в конкурсе стало ярким, знаменательным событием.

Помимо концертной программы были организованы различные тематические локации, интерактивные площадки, фотозоны, полевая кухня, мастер-классы и торговля.

Все финалисты отмечены дипломами муниципального этапа Всекузбасского фестиваля-конкурса патриотической песни «ПесниZаРодину». Победители представят Тяжинский округ на областном гала-концерте в городе Кемерово.