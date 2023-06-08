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В Тяжине состоялся игровой чемпионат по профмастерству среди дошколят

В муниципальном чемпионате «ПрофиДети» приняли участие воспитанники детских садов № 1 «Березка», № 2 «Колокольчик», № 3 «Золотой ключик», № 5 «Светлячок», № 8 «Солнышко» (поселок Тяжинский) и детсада «Родничок» (село Малопичугино).
Цель чемпионата – познакомить дошколят с основами профессий. Ребята соревновались между собой в точности исполнения инструкций в разных компетенциях, выступали в роли агронома, повара, туристического агента. Дети узнали много нового о профессиях, причем вся информация подавалась в доступной и увлекательной форме.
Все задания были направлены на знакомство с конкретной деятельностью. Ребятишки готовили простые блюда, определяли кислотность почвы, рассказывали о туристических маршрутах.

 

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
08/06/2023
Образование
Тяжин
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