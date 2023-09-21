В Тяжине состоялся «Кросс нации – 2023»

Всероссийский день бега объединил учащихся образовательных организаций, воспитанников и воспитателей детских садов, а также просто любителей бега.

В забеге приняли участие более 150 человек. В каждой возрастной группе победители были награждены Почетными грамотами отдела молодежной политики, спорта и туризма администрации Тяжинского муниципального округа и памятными медалями.

Все участники спортивного праздника имели возможность выполнить норматив Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» – кросс.