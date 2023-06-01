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В Тяжине состоялся показ поэтическо-музыкальной композиции «Нашей истории строки»

Ее подготовили учащиеся отделения театрального искусства Тяжинской детской школы искусств № 31 (заведующий отделением Алексей Васильевич Суханов). Участники программы обратились к историческим моментам становления и развития Российского государства.
Со сцены звучали стихи известных поэтов: Евгения Евтушенко, Роберта Рождественского, Владимира Маяковского, Эдуарда Асадова. Поэтические отрывки сопровождались музыкальными фрагментами классической музыки русских композиторов и специально подготовленным видеорядом.
Музыкальное сопровождение и видеопрезентации демонстрировали концертмейстер отделения эстрадного пения Максим Викторович Безручко и преподаватель отделения анимации Константин Николаевич Петров.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
01/06/2023
Культура
Тяжин
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