В Тяжине состоялся показ поэтическо-музыкальной композиции «Нашей истории строки»

Ее подготовили учащиеся отделения театрального искусства Тяжинской детской школы искусств № 31 (заведующий отделением Алексей Васильевич Суханов). Участники программы обратились к историческим моментам становления и развития Российского государства.

Со сцены звучали стихи известных поэтов: Евгения Евтушенко, Роберта Рождественского, Владимира Маяковского, Эдуарда Асадова. Поэтические отрывки сопровождались музыкальными фрагментами классической музыки русских композиторов и специально подготовленным видеорядом.

Музыкальное сопровождение и видеопрезентации демонстрировали концертмейстер отделения эстрадного пения Максим Викторович Безручко и преподаватель отделения анимации Константин Николаевич Петров.