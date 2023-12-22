В Тяжине состоялся торжественный прием, посвященный Дню энергетика

Молодых специалистов, ведущих инженеров и ветеранов филиалов «Энергосеть Тисульского района ООО «Кузбасская энергосетевая компания», ПАО «Россети - Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» Тяжинский РЭС, обособленного подразделения пгт Тяжинский Восточного межрайонного отделения публичного АО «Кузбассэнергосбыт» с профессиональным праздником поздравил глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров.

Лучшие работники отрасли были награждены почетными грамотами. С музыкальными поздравлениями выступили солисты и коллективы художественной самодеятельности Дома культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский.