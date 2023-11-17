В Тяжине состоялся торжественный прием, посвященный Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, хлеборобы убрали свыше 22 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур. Валовый сбор зерна составил 38 тысяч тонн, урожайность в амбарном весе – более 17 центнеров с гектара. Для этого земледельцы внедряли инновационные технологии, боролись за показатели урожайности на каждом квадратном метре поля.

Убрано более 6,5 гектаров рапса, со средней урожайностью около 26 центнеров с га. Благодаря этой культуре аграрии имеют возможность приобретать новую технику: трактора, зерноуборочные комбайны, зерносушилки и др. В этом году в округе введено в эксплуатацию 3 зерносушильных комплекса конвейерного типа. На сегодняшний день в округе сохранены 18 сельскохозяйственных предприятий, пятнадцать из них стабильно работают в области растениеводства.

В животноводческой отрасли за 10 месяцев текущего года произведено более 3500 тонн молока, с продуктивностью 4483 килограмма на одну фуражную корову (+625 кг к уровню прошлого года). Прогноз к концу года – выйти на продуктивность 5300 килограммов. В целом по округу впервые ожидается продуктивность 5250 кг на одну фуражную корову.

В честь профессионального праздника многие аграрии удостоены благодарностей Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, награждены медалями «За служение Кузбассу», «За веру и добро», «За вклад в развитие агропромышленного комплекса Кузбасса», нагрудным знаком «Лучший садовод Кузбасса», почетными грамотами губернатора Кузбасса.

За самоотверженный труд работников главной отрасли округа, а также студентов Тяжинского агропромышленного техникума поблагодарили глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров и председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального округа Александр Иванович Сорокин. Лучшим работникам сельхозпредприятий вручены медали «За заслуги перед Тяжинским округом», почетные грамоты и благодарственные письма главы Тяжинского муниципального округа и Совета народных депутатов.

На празднике аграриев с музыкальными номерами выступили коллективы художественной самодеятельности Дома культуры «Юбилейный» посёлка Тяжинский.