В Тяжине состоялся XIX открытый окружной фестиваль «Сердцем не стареем - 2023»

Фестиваль самодеятельного творчества людей старшего поколения посвящен Году педагога и наставника. В фойе Дома культуры «Юбилейный» можно было познакомиться с изделиями участников номинации «Я мир украшу яркими цветами», где были представлены работы 40 мастеров декоративно-прикладного искусства в возрасте старше 55 лет.

Также для посетителей была оформлена фотовыставка «Душе не хочется покоя», в экспозиции которой представлены фотографии педагогов и участников творческих коллективов, которые всю свою жизнь посвятили творчеству.

Участников фестиваля поприветствовали председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального округа Александр Иванович Сорокин и председатель окружного Совета ветеранов Людмила Петровна Стебайлова.

Зрителей ждали яркие выступления чтецов, солистов и ветеранских творческих коллективов. Всем участникам фестиваля организаторы вручили дипломы управления культуры администрации Тяжинского муниципального округа.