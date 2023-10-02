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В Тяжине состоялся XIX открытый окружной фестиваль «Сердцем не стареем - 2023»

Фестиваль самодеятельного творчества людей старшего поколения посвящен Году педагога и наставника. В фойе Дома культуры «Юбилейный» можно было познакомиться с изделиями участников номинации «Я мир украшу яркими цветами», где были представлены работы 40 мастеров декоративно-прикладного искусства в возрасте старше 55 лет.
Также для посетителей была оформлена фотовыставка «Душе не хочется покоя», в экспозиции которой представлены фотографии педагогов и участников творческих коллективов, которые всю свою жизнь посвятили творчеству.
Участников фестиваля поприветствовали председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального округа Александр Иванович Сорокин и председатель окружного Совета ветеранов Людмила Петровна Стебайлова.
Зрителей ждали яркие выступления чтецов, солистов и ветеранских творческих коллективов. Всем участникам фестиваля организаторы вручили дипломы управления культуры администрации Тяжинского муниципального округа.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
02/10/2023
Культура
Тяжин
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