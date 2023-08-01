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В Тяжине стартовал молодежный творческий проект «Свободный микроФОН»

Организатором проекта выступил Дом культуры «Юбилейный». Проект предлагает молодежи ближе познакомиться между собой с помощью искусства и творчества. Опрос подростков позволяет выявить самобытных исполнителей песен, уличных видов хореографического искусства, чтецов, поэтов, мастеров разговорного жанра. Затем самодеятельных артистов приглашают на вечерние встречи с ровесниками.
Первыми участниками проекта стали представители музыкального творчества. Алексей Бескровных – исполнитель авторских песен, произведений патриотической направленности, победитель муниципального этапа Всекузбасского фестиваля-конкурса «ПесниZАРодину» в номинации «Авторская песня». Также к проекту присоединились Данил Поспелов и Дмитрий Федоров, исполнившие песни из репертуара Виктора Цоя и Игоря Талькова, а также музыкальные рок-композиции.
В дальнейшем будет определена регулярность проведения творческих встреч и основные направления развития молодежного проекта.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
01/08/2023
Культура
Тяжин
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