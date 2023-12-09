В Тяжине строители сдали в эксплуатацию 32-квартирный жилой дом

Четырехэтажная новостройка возведена в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который реализуется по инициативе Президента России Владимира Владимировича Путина. В торжественной обстановке ключи от долгожданных квартир получили 17 детей-сирот, 8 погорельцев, 6 переселенцев из аварийного жилья и один житель с инвалидностью.

В каждой квартире выполнена отделка под ключ: установлены пластиковые окна, межкомнатные двери, натяжные потолки. Жилье оборудовано электроплитами и водонагревателями, а также современной системой противопожарной сигнализации.

На тротуарах у дома выложена плитка, есть велосипедные и автомобильные парковки. Вблизи дома находятся магазин, автобусная остановка и школа.

В поселке Тяжинский по улице Чехова, 35 началось строительство еще одной многоэтажки. В этом 36-квартирном доме получат квартиры дети-сироты, инвалиды и другие льготные категории граждан.