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В Тяжине завершается строительство многоквартирного дома

На строительной площадке по улице Луговой, 46Б побывали глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров, блогеры, представители средств массовой информации и лидеры общественного мнения.
Участники пресс-тура осмотрели квартиры, а также территорию, прилегающую к 32-квартирному дому, где сейчас ведутся работы по благоустройству.
Новостройку планируется ввести в эксплуатацию осенью этого года. Здесь будут проживать дети-сироты, переселенцы из ветхого аварийного жилья, пострадавшие от пожара в мае 2022 года, льготники.
Глава муниципалитета также показал участникам пресс-тура стройплощадку по улице Чехова, 35, где начато строительство 36-квартирного дома. Сейчас строители забивают здесь сваи.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
07/09/2023
Общество
Тяжин
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