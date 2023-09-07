В Тяжине завершается строительство многоквартирного дома

На строительной площадке по улице Луговой, 46Б побывали глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров, блогеры, представители средств массовой информации и лидеры общественного мнения.

Участники пресс-тура осмотрели квартиры, а также территорию, прилегающую к 32-квартирному дому, где сейчас ведутся работы по благоустройству.

Новостройку планируется ввести в эксплуатацию осенью этого года. Здесь будут проживать дети-сироты, переселенцы из ветхого аварийного жилья, пострадавшие от пожара в мае 2022 года, льготники.

Глава муниципалитета также показал участникам пресс-тура стройплощадку по улице Чехова, 35, где начато строительство 36-квартирного дома. Сейчас строители забивают здесь сваи.