В Тяжине завершился летний сезон проекта «Народная поляна»

Арт-пространство возле Дома культуры «Юбилейный» было создано в рамках Года детей в Кузбассе и проекта «Счастливое лето - 2023». Площадь была оборудована игровыми, театрализованными элементами, импровизированной сценой, мягкими зрительными местами, тематическими фотозонами. Все это позволяет тяжинцам приятно проводить время и получать полезную информацию.

За три месяца «Народная поляна» стала одним из самых популярных мест отдыха, где собирались жители поселка от мала до велика. Здесь проходили праздничные программы, познавательные беседы, флешмобы в рамках проекта «Акция дня». Именно на «Народной поляне» стартовал молодежный проект «Открытый микроФОН».