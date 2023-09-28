В Тяжинском агропромышленном техникуме открылось первичное отделение Российского движения детей и молодежи

Ведущие рассказали о деятельности РДДМ «Движение Первых». Главный специалист местного отделения Российского движения детей и молодежи Антонина Анатольевна Меновщикова представила советника директора техникума по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Анну Владимировну Рябову.

В своем выступлении директор Тяжинского агропромышленного техникума Олег Алексеевич Белинский, отметил важность участия молодых людей в общественном объединении и призвал студентов не оставаться в стороне, а активно включаться в движение.

Затем участницы студенческой вокальной студии «Акцент» исполнили песню «Мы молодые, надежда страны!».