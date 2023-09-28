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В Тяжинском агропромышленном техникуме открылось первичное отделение Российского движения детей и молодежи

Ведущие рассказали о деятельности РДДМ «Движение Первых». Главный специалист местного отделения Российского движения детей и молодежи Антонина Анатольевна Меновщикова представила советника директора техникума по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Анну Владимировну Рябову.
В своем выступлении директор Тяжинского агропромышленного техникума Олег Алексеевич Белинский, отметил важность участия молодых людей в общественном объединении и призвал студентов не оставаться в стороне, а активно включаться в движение.
Затем участницы студенческой вокальной студии «Акцент» исполнили песню «Мы молодые, надежда страны!».

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
28/09/2023
Общество
Тяжин
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