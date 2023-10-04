В Тяжинском агропромышленном техникуме отпраздновали День среднего профессионального образования

Празднование началось с утренней торжественной линейки в актовом зале. Директор техникума Олег Алексеевич Белинский поздравил присутствующих с профессиональным праздником и вручил сертификаты участникам Всероссийского конкурса ко Дню СПО-2023 – Галине Алексеевне Жогиной, Светлане Борисовне Майер, Людмиле Олеговне Коростелевой, Кристине Лапицкой, Никите Гинтерову и Андрею Ипполитову. Студенты исполнили Гимн СПО.

После торжественного мероприятия ребята разошлись по кабинетам, и начался День самоуправления. Пары вели студенты старших курсов. Затем состоялся праздничный концерт «И это все о нас...». Со сцены звучали слова поздравления в адрес ветеранов, работников техникума, студентов. Песни всем присутствующим подарили студенты – участники вокальной студии «Акцент».