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В Тяжинском агропромышленном техникуме подвели итоги социального проекта «Я в деле»

Проект направлен на формирование у студентов личностных качеств, необходимых для успешной самореализации в обществе и трудовой деятельности. В ходе реализации проекта ребята приобрели навыки организаторской работы и взаимодействия с разными людьми.
Особое внимание уделили теме «Скрипты успеха», где были затронуты такие важнейшие аспекты как жизненные ресурсы, свобода решений и сценарий распределения ресурсов в жизни. Также поговорили о креативности, идеологии и харизме лидера.
Участники проекта посещали тренинг-игры и занятия по самопрезентации, публичным выступлениям и формированию бизнес-идей. Большой интерес у ребят вызвала тема «Четыре ключа к твоим победам», в рамках которой были рассмотрены вопросы «Как влияет наше здоровье на успех», «Что такое социум, и как в нем жить», «Для чего нужно образование», «Отношения с окружающими», «Что такое наш внутренний мир, жизненные ценности».
Студенты научились составлять бизнес-планы и даже защитили на ярмарке свои бизнес-разработки: «Рекламное агентство «Купипродай», «Тату-салон «Дракон», «Игровая площадка», «Студия аэродизайна «Шариковый шторм», «Студия «Визаж», «Гостиница для домашних животных «Четыре лапы». Их рассмотрела независимая комиссия, в состав которой вошли студенты второго курса по специальности «Экономика и бухгалтерский учет» и кураторы проекта.
Организаторы вручили ребятам сертификаты участников проекта «Я в деле», от кураторов проекта ребята получили брендбуки с памятными блокнотами, ручками, бейджами.
Кураторы Дарья Бабич, Сергей Вильховецкий, Антонина Меновщикова, Максим Незнанов, Алена Незнанова отмечены грамотами администрации Тяжинского агропромышленного техникума за успешную подготовку участников проекта «Я в деле!».

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
17/06/2023
Образование
Тяжин

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