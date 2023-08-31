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В Тяжинском агропромышленном техникуме прошли антитеррористические учения

В ходе всероссийских учений был отработан комплексный сценарий «Действия работников образовательных организаций и сотрудников охраны при вооруженном нападении на объект (территорию) образовательной организации и обнаружении после нейтрализации нарушителя (группы нарушителей), размещенного в здании или на территории образовательной организации взрывного устройства».
Во время практического занятия коллектив техникума без паники и суеты покинул здание через эвакуационные выходы. Учения прошли организовано в соответствии с нормативами.
Проведена проверка работоспособности систем оповещения, отработано взаимодействие с оперативными службами и антитеррористическими комиссиями. Во время тренировки было осуществлено реальное прибытие групп быстрого реагирования Росгвардии.
Такие учебные эвакуации в техникуме проходят регулярно. Такая работа проводится в целях получения практических навыков руководителями, педагогами, работниками и студентами, а также работниками, осуществляющими охрану образовательной организации.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
31/08/2023
Образование
Тяжин
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