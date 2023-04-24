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В Тяжинском агропромышленном техникуме проводится масштабная работа по противопожарной профилактике

Студенты-добровольцы распространили в округе 200 информационных буклетов с разъяснениями по противопожарному режиму. В рамках внеучебной деятельности в студенческих группах прошли классные часы, где речь шла о правилах пожарной безопасности.
Также в техникуме состоялась беседа по теме «Берегите лес от пожаров», с инспектором государственного пожарного надзора по Тяжинскому и Тисульскому округам Кириллом Дмитриевичем Чабановым.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
24/04/2023
Образование
Тяжин

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