В Тяжинском агропромышленном техникуме проводится масштабная работа по противопожарной профилактике

Студенты-добровольцы распространили в округе 200 информационных буклетов с разъяснениями по противопожарному режиму. В рамках внеучебной деятельности в студенческих группах прошли классные часы, где речь шла о правилах пожарной безопасности.

Также в техникуме состоялась беседа по теме «Берегите лес от пожаров», с инспектором государственного пожарного надзора по Тяжинскому и Тисульскому округам Кириллом Дмитриевичем Чабановым.