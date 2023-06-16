В Тяжинском агропромышленном техникуме состоялась очередная беседа в рамках правового информирования

Старший юрисконсульт правового направления Отделения МВД России по Тяжинскому муниципальному округу старший лейтенант внутренней службы Екатерина Николаевна Глоба и председатель общественного совета Дмитрий Владимирович Цыков рассказали студентам об уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

Также в ходе встречи ребятам продемонстрировали тематические видеоролики.