В Тяжинском агропромышленном техникуме состоялась очередная беседа в рамках правового информирования
Старший юрисконсульт правового направления Отделения МВД России по Тяжинскому муниципальному округу старший лейтенант внутренней службы Екатерина Николаевна Глоба и председатель общественного совета Дмитрий Владимирович Цыков рассказали студентам об уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
Также в ходе встречи ребятам продемонстрировали тематические видеоролики.
16/06/2023