В Тяжинском агропромышленном техникуме состоялся показ фильма «Легенда китобоев»

Просмотр организован в рамках проекта Знание.Кино Российского общества «Знание». В киноленте путешественника Богдана Булычева и его команды рассказывается о культуре, традициях и быте коренных народов севера – чукчей и эскимосов, проживающих на побережье Берингова пролива.

Чукотка – один из самых отдаленных российских регионов, где встречаются два континента и два океана, а зима длится до 10 месяцев. Фильм «Легенда китобоев» убедительно доказывает, что даже в таких суровых условиях, человек может жить в гармонии с природой.

Киноленту покажут в 11 субъектах Дальневосточного федерального округа, а также по всей России. Партнером при этом выступает международная транспортная компания FЕSСО.