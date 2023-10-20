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В Тяжинском агропромышленном техникуме состоялся показ фильма «Легенда китобоев»

Просмотр организован в рамках проекта Знание.Кино Российского общества «Знание». В киноленте  путешественника Богдана Булычева и его команды рассказывается о культуре, традициях и быте коренных народов севера – чукчей и эскимосов, проживающих на побережье Берингова пролива.
Чукотка – один из самых отдаленных российских регионов, где встречаются два континента и два океана, а зима длится до 10 месяцев. Фильм «Легенда китобоев» убедительно доказывает, что даже в таких суровых условиях, человек может жить в гармонии с природой.
Киноленту покажут в 11 субъектах Дальневосточного федерального округа, а также по всей России. Партнером при этом выступает международная транспортная компания FЕSСО.

Культура
Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
20/10/2023
Культура
Образование
Тяжин
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